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القضاء يصدر اليوم حكمه على 36 متهما بـ"تفجيرات حلوان"

الإثنين، 08 يناير 2018 03:00 ص
القضاء يصدر اليوم حكمه على 36 متهما بـ"تفجيرات حلوان" القضاء - أرشيفية


كتب محمد عبد الرازق
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تصدر محكمة غرب القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين حكمها على  36 متهمًا، بتنفيذ عمليات إرهابية فى منطقة حلوان بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تفجيرات حلوان"، وفق ما أفادت مصادر قانونية.

ويواجه المتهمون فى القضية رقم 5 جنايات غرب القاهرة العسكرية لسنة 2016 المقيدة برقم 422 لسنة 2016، تهم الانضمام لجماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومفرقعات، واستهداف قوات الأمن، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ببوابة حى حلوان وتفجيرات ماكينات صرف البنك الأهلى وماكينة صرافة أحد البنوك أمام الإدارة التعليمية، وماكينة صرافة بنك الإسكندرية.

وأحالت النيابة المتهمين عقب انتهاء التحقيقات، وبعد ضم القضيتين رقمى 422 و 431 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والتى أمر النائب العام بإحالتها للنيابة العسكرية للتحقيق فيها.

وحملت القضية رقم 5 جنايات غرب العسكرية لسنة 2016 للمحكمة العسكرية العليا، وضمت القيادى الإخوانى محمد كمال مسئول لجان العمليات النوعية والعناصر المسلحة التابعة لتنظيم الجماعة الإرهابية والمتوفى فى حادث تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن أثناء حملة أمنية للقبض عليه بمنطقة البساتين.

 

 


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