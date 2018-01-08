video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 10:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القضاء يحدد اليوم مصير متهمين بحيازة مفرقعات فى العجوزة

الإثنين، 08 يناير 2018 06:00 ص
القضاء يحدد اليوم مصير متهمين بحيازة مفرقعات فى العجوزة محكمة ـ أرشيفية


كتب محمد عبد الرازق
إضافة تعليق

تصدر الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامى، حكمها على المتهمين بـ"حيازة مفرقعات فى العجوزة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضى، وأحمد رضا.

وأسندت النيابة للمتهمين أحمد حامد أحمد حسن، وعادل خلف عبد العال غلاب، أنهما فى يوم 12 نوفمبر 2014 بدائرة قسم العجوزة حازا وأحرزا وثالث متوفى مواد فى أحكام المفرقعات "كمية من مادة كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات "قبل التصريح على ذلك من الجهة المختصة.

كما أسندت النيابة للمتهم الأول والمتوفى تهم استعمال المفرقعات بغرض تخريب مبانى ومنشئات معدة للمصالح العامة،وقتل أحمد محمد رزق ووليد صبحى شوقى، وإسماعيل رمضان إسماعيل ووليد رجب مع سبق الإصرار والترصد بأن أعدا النية وعقدا العزم على إزهاق أرواحهم ونظم المتهمون التظاهرات المسلحة بدار السلام وقطعوا الطرق العامة ورددوا عبارات تأييد للجماعات الإرهابية، وتصدوا بالقوة للرائد أشرف محمد سيف والنقيب مصطفى يونس لمنعهما من أداء عملهما والقبض عليهم من خلال إطلاق القنابل والأعيرة النارية "الخرطوش" فضلا عن اتهامهم بحيازة أسلحة وذخائر وقنابل غير مرخص بها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة النقض تلزم فروع الشركات بسداد الرسوم لغرفة القاهرة التجارية

محكمة

قضاء

مفرقعات

اخبار المحاكم

اخبار الحوادث



لا تفوتك
تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة