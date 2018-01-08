القضاء يحدد اليوم مصير متهمين بحيازة مفرقعات فى العجوزة





كتب محمد عبد الرازق

تصدر الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامى، حكمها على المتهمين بـ"حيازة مفرقعات فى العجوزة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أيمن القاضى، وأحمد رضا.

وأسندت النيابة للمتهمين أحمد حامد أحمد حسن، وعادل خلف عبد العال غلاب، أنهما فى يوم 12 نوفمبر 2014 بدائرة قسم العجوزة حازا وأحرزا وثالث متوفى مواد فى أحكام المفرقعات "كمية من مادة كلورات البوتاسيوم ومفرقعات الكلورات "قبل التصريح على ذلك من الجهة المختصة.

كما أسندت النيابة للمتهم الأول والمتوفى تهم استعمال المفرقعات بغرض تخريب مبانى ومنشئات معدة للمصالح العامة،وقتل أحمد محمد رزق ووليد صبحى شوقى، وإسماعيل رمضان إسماعيل ووليد رجب مع سبق الإصرار والترصد بأن أعدا النية وعقدا العزم على إزهاق أرواحهم ونظم المتهمون التظاهرات المسلحة بدار السلام وقطعوا الطرق العامة ورددوا عبارات تأييد للجماعات الإرهابية، وتصدوا بالقوة للرائد أشرف محمد سيف والنقيب مصطفى يونس لمنعهما من أداء عملهما والقبض عليهم من خلال إطلاق القنابل والأعيرة النارية "الخرطوش" فضلا عن اتهامهم بحيازة أسلحة وذخائر وقنابل غير مرخص بها.