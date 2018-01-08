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القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الإثنين، 08 يناير 2018 09:23 ص
القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية أسلحة بيضاء - أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 4 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "عمرو.م.ب" 18 سنة عاطل، مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض"مطواة" والمتهم "على.ع.ل" 18 سنة عاطل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة"، و"محمود.س.ا" 24 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة"، والمتهم "عبدالله.ا.م" 21 سنة عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته سلاح أبيض"مطواة".

 

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.


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