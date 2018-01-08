القبض على مسجل خطر ببلطيم بحوزته سلاح ناري وألف قرص مخدر





كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، من إلقاء القبض على مسجل خطر من مدينة بلطيم وبحوزته سلاح ناري ومواد مخدرة .

تلقى أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، يفيد بتمكن العقيد توفيق جاد رئيس فرع البحث بالحامول، والرائد محمد أبو الخير رئيس المباحث، ومعاونه من إلقاء القبض على مسجل خطر كان يثير الرعب لعدد من الأهالي ويدعى "ك.أ.ا" وشهرته "ع.ا" وبحوزته بندقية خرطوش، و5 طلقات من نفس العيار، وألف قرص مخدر، ومبلغ مالي، وتحرر المحضر رقم 360 جنايات البرلس.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات لوضع حد لحالة الرعب التي كان يثيرها لبعض الأهالي وتحرر المحضر رقم 360 جنايات البرلس، وجارٍ العرض على النيابة العامة .