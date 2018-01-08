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الإثنين، 08 يناير 2018 10:28 م
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القبض على محكوم عليه بالمؤبد فى قضية "هتك عرض" و2 آخرين بالإسكندرية

الإثنين، 08 يناير 2018 04:44 م
القبض على محكوم عليه بالمؤبد فى قضية "هتك عرض" و2 آخرين بالإسكندرية اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية


الإسكندرية – أسماء على بدر
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شن ضباط  تنفيذ أحكام الإسكندرية، بقيادة العميد شريف التلوانى، حملة مكبرة لضبط الهاربين، والخارجين على القانون بمختلف دوائر المحافظة تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد مدير البحث الجنائى.

وأسفرت الحملة عن  ضبط المحكوم عليه، "إيهاب م ا" بدون عمل، ومقيم بسيدى بشر قبلى أول المنتزه، والمطلوب فى القضية رقم 44503 لسنة 2017 جنايات أول المنتزه كلى 275 هتك عرض، غيابى، مؤبد بجلسة 4/1/2017.

كما تم ضبط المحكوم عليه "م ك م" بدون عمل، ومقيم بشارع محمد يوسف غالى سيدى بشر بحرى أول المنتزه، والمطلوب فى القضية رقم 40983 لسنة 2017 جنايات أول المنتزه كلى 369 مخدرات غيابى 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه بجلسة 4/1/2018 .

كما تم ضبط المحكوم عليه "ا ص ز" بدون عمل، ومقيم بالعصافرة قبلى أول المنتزه، والمطلوب فى القضية 40983 لسنة 2017 جنايات أول المنتزه كلى 369 مخدرات، غيابى 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه بجلسة 4/1/2018 .

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


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