video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 10:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على متهم ألقى مادة كيميائية على وجه شرطي بطنطا

الإثنين، 08 يناير 2018 05:09 م
القبض على متهم ألقى مادة كيميائية على وجه شرطي بطنطا أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى - الغربية مصطفى عادل
إضافة تعليق

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكب واقعة الاعتداء على أحد أفراد الشرطة المعين لتأمين أحد البنوك بالغربية .

وألقى شخص مادة كيميائية على وجه رقيب الشرطة سامى شيبة الحمد محمد خليل – المعين بخدمة تأمين أحد البنوك بطنطا بالغربية، وتعدى عليه بالضرب بآلة محدثًا إصابته (بجرح بالرأس والتهاب بقرنية العين) وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتشكل فريق بحث جنائى مشترك بين قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الغربية توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة "محمد.ع.ع"  حاصل على ليسانس حقوق  ومقيم بطنطا  .

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش منزله عثُر على (طبنجة صوت ، 2 قطعة سلاح أبيض، زجاجة بها سائل البنزين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصلحة السجون توافق على زيارة طفلين لوالدتيهما المحبوستين بسجن طنطا

الشرطة

الغربية

رجال الشرطة

مصابو الشرطة

التعدى على الشرطة

طنطا

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم



لا تفوتك
زوجة الأهلاوى vs زوجة الزملكاوى.. كتالوج التعامل مع جوزك فى الماتشات

زوجة الأهلاوى vs زوجة الزملكاوى.. كتالوج التعامل مع جوزك فى الماتشات

رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر

رئيس هيئة البترول السابق: تعويم الجنيه يرفع دعم الوقود لـ110 مليارات جنيه.. حقل ظهر يعيد العملة الصعبة لمصر.. طارق الحديدى: تغلبنا على أزمة أرامكو فى 96 ساعة.. ولا توجد اتفاقيات تهدر حق مصر

المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا

المنامة تفتح النار على مؤامرات تنظيم الحمدين.. منتدى "قطر عراب الفوضى" يفضح مخططات الدوحة.. مدير مركز البحرين للدراسات: نظام تميم يستهدف بلادنا لتفتيتها.. ورئيس تحرير بحرينى: تمول جماعات إرهابية لاستهدافنا

قناع ذكى جديد يصدر إضاءة مخصصة للتخلص من الأرق وتتبع عادات النوم

قناع ذكى جديد يصدر إضاءة مخصصة للتخلص من الأرق وتتبع عادات النوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة