القبض على متهم ألقى مادة كيميائية على وجه شرطي بطنطا





كتب محمود عبد الراضى - الغربية مصطفى عادل

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكب واقعة الاعتداء على أحد أفراد الشرطة المعين لتأمين أحد البنوك بالغربية .

وألقى شخص مادة كيميائية على وجه رقيب الشرطة سامى شيبة الحمد محمد خليل – المعين بخدمة تأمين أحد البنوك بطنطا بالغربية، وتعدى عليه بالضرب بآلة محدثًا إصابته (بجرح بالرأس والتهاب بقرنية العين) وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وتشكل فريق بحث جنائى مشترك بين قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن الغربية توصلت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة "محمد.ع.ع" حاصل على ليسانس حقوق ومقيم بطنطا .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبتفتيش منزله عثُر على (طبنجة صوت ، 2 قطعة سلاح أبيض، زجاجة بها سائل البنزين).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .