العربية للأسمنت تعيد هيكلة قرض للبنك الأهلى بقيمة 30.9 مليون دولار

العربية للأسمنت تعيد هيكلة قرض للبنك الأهلى بقيمة 30.9 مليون دولارالإثنين، 08 يناير 2018 10:01 ص
أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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أعلنت الشركة العربية للأسمنت، عن حصولها على الموافقة لإعادة هيكلة القرض الدولارى من البنك الأهلى المصرى، والذى يبلغ رصيده 30.9 مليون دولار، وسيتم سداد القرض على عدد 15 قسط ربع سنوى بقيمة 2 مليون دولار، بعائد مدين للعملات الأجنبية بواقع 5% هامش فوق سعر الليبور، على أن يتم الانتهاء من سداد كامل القرض فى الأول من يوليو عام 2021.
يذكر أن الشركة العربية للأسمنت، أعلنت فى آخر بيان لنتائجها المالية إلى تحقيق صافى ربح بقيمة 167.7 مليون جنيه فى الفترة من الأول من يناير وحتى 30 سبتمبر لعام 2017، مقابل صافى ربح بلغ 157.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة عام 2016، كما وصلت نسبة الارتفاع فى الأرباح خلال الربع الثالث لعام 2017 إلى 561% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.
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