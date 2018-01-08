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العربية: أوبرا وينفرى تعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

الإثنين، 08 يناير 2018 05:16 م
العربية: أوبرا وينفرى تعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 أوبرا وينفرى


كتب حسن مجدى
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أعلنت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفرى أعتزامها الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، وفقا لما نقلته فضائية العربية فى خبر عاجل قبل قليل.


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