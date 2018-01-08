العراق يحقق فى واقعة اعتداء على صحفيين أثناء احتفال بالنصر على داعش





وكالات

أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادى، عن إجراء تحقيق بشأن الاعتداء على بعض الإعلاميين أثناء احتفالية بالنصر الكبير على تنظيم داعش الإرهابى بمحافظة النجف، مؤكدا رفضه الاعتداء على أى إعلامى أو صحفي.

وقال المكتب فى بيان نشرته "السومرية نيوز" أن "الزملاء الإعلاميين وعملهم المهنى محط احترامنا وتقديرنا"، رافضا "أى تعامل يسيء إليهم ولعملهم".

وأضاف أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادى يولى اهتماما وحرصا كبيرين لان يقوم الإعلاميين بعملهم دون مضايقات وأن تتوفر المعلومات لهم وكافة الأمور التى تؤدى الى إنجاح عملهم ضمن مبدأ الحرية والمسؤولية"، مشيرا إلى أنه "سيبقى من أوائل الداعمين لعملهم ورفض التضييق الذى يُمارَس بحقهم، فكان قراره منذ استلام الحكومة هو التنازل عن كافة القضايا التى تخص الإعلام فى الأعوام الماضية".

وأكد المكتب أن "ما جرى فى مدينة النجف الأشرف أثناء نقل احتفالية النصر الكبير فى المحافظة يتم التحقيق بشأنه والجهة التى قامت به"، لافتا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء يتابع التحقيق بنفسه، ويؤكد رفضه لأى اعتداء على أى إعلامى أو صحفى أو أى مواطن وعدم التهاون مع من يثبت تجاوزه وتقصيره بحق الإعلاميين".

يذكر أن عددا من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى تناقلت أخبارا تضمنت قيام بعض عناصر حماية رئيس الوزراء حيدر العبادى بالاعتداء على إعلاميين خلال تغطيتهم حفل النصر الكبير الذى اقيم بمحافظة النجف بحضور العبادي.