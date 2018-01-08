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الإثنين، 08 يناير 2018 11:26 م
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العراق والجزائر يوقعان عقود مشاركة للتعاون فى صناعة الغاز والمشاريع النفطية

الإثنين، 08 يناير 2018 02:46 م
العراق والجزائر يوقعان عقود مشاركة للتعاون فى صناعة الغاز والمشاريع النفطية خلال اجتماع وزيرا النفط العراقى والجزائرى


كتب أحمد أبو حجر
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اتفقا وزيرا النفط العراقى والجزائرى على توقيع عقود مشاركة بصيغة (J V) بين وزارة النفط العراقية -ممثلة بالشركات النفطية الوطنية- ووزارة الطاقة الجزائرية ممثلة بشركة سونطراك ، وتشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارتين للتواصل والمتابعة لما تم الاتفاق عليه.

يأتى ذلك فى ختام الاجتماعات التى عقدها وزير النفط جبار على اللعيبى مع نظيره الجزائرى والوفد المرافق له الذى وصل بغداد أمس الاحد.

وأشار وزير  النفط العراقى إلى أن محضر الاجتماع  تضمن التعاون بين  شركة سونطراك الجزائرية وشركات انتاج الغاز العراقية للعمل المشترك فى الاستثمار الامثل للغاز المصاحب للعمليات الانتاجية فى الحقول النفطية وزيادة استخداماته لرفد منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية ومصانع البتروكيمياويات والأسمدة.

وقال وزير النفط فى بيان أن محضر الاجتماع يهدف إلى تطوير عمل الشركات النفطية وتحديث أساليب العمل فى مجال الاستكشاف  وتطوير الخبرات وتنفيذ مشاريع مشتركة فى قطاع شبكة الانابيب والمستودعات ومحطات الضخ وبناء الخبرات فى مجال التسويق وتسعيرة النفط ، بالإضافة إلى تطوير صناعة المعدات النفطية والبتروكيمياوية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لرفد الصناعة الوطنية، فضلا عن ذلك تم الاتفاق على تطوير اليات الاستخدام والاستثمار الامثل لشبكات الغاز الخاصة بتجهيز المواطنين والقطاعات الاستهلاكية الاخرى.

وأضاف اللعيبى أنه تم الاتفاق على التعاون والتنسيق فى مجال التدريب وتطوير المعاهد والمراكز البحثية وبما يسهم فى دعم الكفاءات الوطنية وتطويرها وتأهيلها.

وتابع أنه تم الاتفاق على التنسيق والتعاون بين الوزارتين لرسم السياسة العامة لمنظمة الاوبك والعمل المشترك لاستقرار السوق النفطية العالمية وتحقيق التوازن المطلوب من أجل دعم أسعار النفط .

وحضر الاجتماع عن الجانب العراقى السادة وكلاء الوزارة والمدراء العامين .


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