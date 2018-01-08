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العراق: تفجير سيارة مفخخة فى "ديالى"

الإثنين، 08 يناير 2018 06:13 م
العراق: تفجير سيارة مفخخة فى "ديالى" سيارة مفخخة - أرشيفية


أ ش أ
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 قال مصدر أمنى فى محافظة البصرة بالعراق، اليوم الاثنين، إن قوة من مديرية شرطة نفط الجنوب عثرت على موقع يستخدم لسرقة النفط الخام من أنبوب للتصدير.


وأوضح المصدر- وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية- أن قوة أمنية من طوارئ شرطة نفط الجنوب ضبطت فى منطقة البرجسية الواقعة ضمن قضاء الزبير موقعا لسرقة النفط الخام من أنبوب للتصدير، مضيفا أن القوة عثرت فى الموقع على خزانات أرضية وأنابيب بلاستيكية مزودة بصمامات، فضلا عن بندقيتين.

وأكد المصدر أن المديرية فتحت تحقيقا لتحديد هوية المتهمين بإنشاء الموقع.
يشار إلى أن سرقة النفط الخام وتهريب الوقود برا وبحرا كانت ظاهرة شائعة فى البصرة قبل عام 2010 إلا أن تشديد الإجراءات الأمنية حول المنشآت وخطوط الأنابيب النفطية إضافة إلى تعزيز السيطرة الأمنية على القنوات الملاحية أدى إلى انحسار تلك الظاهرة بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية.


وفى سياق آخر، أفاد مصدر أمنى فى محافظة ديالى العراقية، بتفجير سيارة مفخخة فى حوض الميتة على الحدود مع صلاح الدين.
وقال المصدر لقناة (السومرية) الإخبارية، إن قوة أمنية مشتركة ضبطت سيارة مفخخة فى عمق حوض الميتة، على الحدود بين ديالى وصلاح الدين، وقامت بتفجيرها دون حدوث أى خسائر بشرية، مضيفا أن الأجهزة الأمنية فككت 8 عبوات ناسفة موضوعة فى طرق زراعية وعرة فى الميتة.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية بدأت، اليوم، عملية عسكرية واسعة فى حوض الميتة لتعقب خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي.

 


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