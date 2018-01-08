العاهل البحرينى يتلقى دعوة من الرئيس ماكرون لزيارة فرنسا





أ ش أ

تلقى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الإثنين، رسالة خطية من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حول العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون المشترك بين البلدين والتطورات الإقليمية والدولية ، كما تضمنت دعوته للقيام بزيارة رسمية إلى فرنسا.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الرسالة ، التى تسلمها الملك حمد خلال استقباله السفيرة الفرنسية لدى البحرين سيسيل لونجيه ، أكدت دعم فرنسا لجهود البحرين فى مكافحة الإرهاب بشتى أشكاله.



من جانبه، أعرب الملك حمد عن شكره للرئيس الفرنسى على هذه الدعوة التى تأتى فى إطار ما يربط البلدين من علاقات تاريخية وطيدة ومتميزة ، مشيداً بالمستوى المتقدم الذى وصل إليه التنسيق على كافة المستويات بما يخدم المصالح المشتركة.

كما أعرب عن تقديره للرئيس الفرنسى لما يوليه من حرص واهتمام على تطوير العلاقات ، منوهاً بالدور الفاعل لفرنسا فى حفظ الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم.