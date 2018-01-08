الصيادلة: تدشين دبلومة متخصصة بالتعاون مع المركز القومى للدراسات الاجتماعية





كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور صبرى الطويلة، رئيس لجنة الحق فى الدواء بنقابة الصيادلة، إنه تم عقد اجتماع للجنة مشروع حماية الشباب ومجابهة الإدمان مع ممثلى صندوق مكافحة الإدمان مؤخرا لوضع رؤيه مشتركة، وتحديد آليات لتدشين مشروع حماية الشباب ومجابهة الإدمان، إضافة إلى وضع استرايجية تعميم تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية.

وأضاف الطويلة فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم تدشين الدبلومة المتخصصة للصيادلة مع المركز القومى للدراسات الاجتماعية والجنائية ومكافحة الإدمان، وتنظيم عمل مشروعات مع الجامعات المصرية المنوط بها منح ماجستير ودكتوراة فى مجال الإدمان للوقوف على كل جديد البحث العلمى فى التطبيقات الفاعلة والتجارب الناجحه لمجابهة الإدمان، إضافة إلى ورش عمل مشتركة بين النقابة والصندوق لإعادة صياغة القوانين المتعلقة بقوانين الجلب والصرف والتداول للأدوية المؤثرة على الحالة النفسية بما يضمن توفير الدواء للمرضى وإبعاده عن الاستخدام السىء والحفاظ على صورة الصيدلى.

وأوضح الطويلة أنه سيتم عمل مجموعة من ورش العمل المشتركه للوقوف على كل الإحصائيات الموجودة فى المركز من 2014 إلى 2017 لعرض دور النقابة الجديد فى عام 2018، ومقارنة الإحصائيات الموجودة لدى الصندوق فى السنوات السابقة للمرحلة اللاحقة.

وأشارإلى أنه تم الاتفاق على دعوة كل المسئولين فى الجهات التنفيذية المنوط بهم المشروع من وزارة الداخلية والعدل والأوقاف والصحة والتعليم العالى ووزارة التعليم وأعضاء مجلس النواب وعدد من الشخصيات العامة ورموز الفن والرياضة المشهود لهم بالتفاعل الايجابى مع قضايا الوطن للمشاركة فى المشروع، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة لوضع اللوجو والشعارات والمحتوى العلمى للكتيبات التى سيتم نشرها بما يتناسب مع المستويات الثقافية والاجتماعية فى المجتمع المصرى.