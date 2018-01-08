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الصحة الحيوانية: العراق يبلغ عن تفش لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

الإثنين، 08 يناير 2018 06:49 م
الصحة الحيوانية: العراق يبلغ عن تفش لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور أنفلونزا الطيور


باريس (رويترز)
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قالت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية اليوم الاثنين، إن العراق أبلغ عن رصد تفش للسلالة "إتش5إن8" الشديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور فى ديالى بوسط البلاد.

وقالت المنظمة، ومقرها فى باريس، فى تقرير على موقعها الإلكترونى نقلا عن وزارة الزراعة العراقية إن الفيروس اكتُشف يوم 27 من ديسمبر، فى مزرعة بها 43 ألف طائر وأدى إلى نفوق 7250 منها.

 


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