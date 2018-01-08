"الصحة": استخدام نظام تصنيف آلى للأمراض فى تدوين سبب الوفاة

"الصحة": استخدام نظام تصنيف آلى للأمراض فى تدوين سبب الوفاةالإثنين، 08 يناير 2018 02:00 ص
الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم تدريب 10 آلاف كاتب ومفتش صحة على نظم الميكنة الجديدة والتعامل مع الكمبيوتر لتسجيل المواليد والوفيات إلكترونياً.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه استخدام نظام التكويد (ICD10) للتصنيف الآلى للأمراض فى تكويد السبب الرئيسى للوفاة.
وأوضح مجاهد، أن عمليات تسجيل المواليد والوفيات تتم حالياً وفق نظام محكم يمنع التلاعب به حفاظا على المواريث.
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