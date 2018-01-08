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الشرقية للدخان تقود شركات القابضة الكيماوية لتحقيق مليار جنيه أرباحا

الإثنين، 08 يناير 2018 02:00 ص
الشرقية للدخان تقود شركات القابضة الكيماوية لتحقيق مليار جنيه أرباحا الدكتور أشرف الشرقاوى


كتب-عبد الحليم سالم
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تنعقد يوم الخميس المقبل الجمعية العامة العادية، وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، لمناقشة واعتماد القوائم المالية للشركة عن العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧.

قادت الشركة الشرقية للدخان، شركات القابضة لتحقيق أكثر من مليار جنيه أرباحا، بعد إضافة مخصصات إقامة مصنع برج العرب لأرباح العام الماضى لتقارب الـ٣ مليارات جنيه.

ووفق القوائم المالية فإن إضافة أرباح الشرقية للدخان نحو ٣ مليارات جنيه، حول الشركة القابضة من الخسارة إلى الربح فى القوائم المجمعة .

ومن المنتظر خلال الجمعية إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة المنتهى منذ ٦ أشهر، وسط توقعات بتغييرات واسعة تشمل رئيس القابضة الكيماوية وعدد من أعضاء المجلس .

 


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