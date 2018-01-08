السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة دون إصابات





كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العجوزة، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة ، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى داخل شقة سكنية فى العجوزة ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

وفيما نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى عين شمس وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.