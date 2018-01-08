السلطات السودانية تضبط كمية كبيرة من الذهب قبل تهريبها عبر الحدود مع تشاد

السلطات السودانية تضبط كمية كبيرة من الذهب قبل تهريبها عبر الحدود مع تشادالإثنين، 08 يناير 2018 09:14 م
الشرطة السودانية - أرشيفية
أ ش أ
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تمكنت السلطات السودانية من ضبط كمية كبيرة من الذهب قبل تهريبها عبر الحدود الشرقية مع دولة تشاد.
وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني العقيد عبد الرحمن الجعلي ، اليوم الاثنين ، إن قوة على الحدود السودانية التشادية ضبطت كمية ضخمة من الذهب المهرب إلى خارج البلاد تقدر بنحو 85 كيلوجراما، بمنطقة "إديكونق" ، وتم ضبط مهربين اثنين.
يذكر أن إنتاج السودان من الذهب في عام 2017 بلغ نحو 105 أطنان.
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عدد الردود 0
بواسطة:
تحيه قارييوقا
دهب ايه يازول....
.... يمكن فيلم دهب مع الريح......