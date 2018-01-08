السلطات السودانية تضبط كمية كبيرة من الذهب قبل تهريبها عبر الحدود مع تشاد





أ ش أ

تمكنت السلطات السودانية من ضبط كمية كبيرة من الذهب قبل تهريبها عبر الحدود الشرقية مع دولة تشاد.

وقال المتحدث باسم قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني العقيد عبد الرحمن الجعلي ، اليوم الاثنين ، إن قوة على الحدود السودانية التشادية ضبطت كمية ضخمة من الذهب المهرب إلى خارج البلاد تقدر بنحو 85 كيلوجراما، بمنطقة "إديكونق" ، وتم ضبط مهربين اثنين.

يذكر أن إنتاج السودان من الذهب في عام 2017 بلغ نحو 105 أطنان.

