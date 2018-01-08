السعودية تقدم مساعدات إغاثية وإنسانية لمحافظة المهرة اليمنية

السعودية تقدم مساعدات إغاثية وإنسانية لمحافظة المهرة اليمنيةالإثنين، 08 يناير 2018 07:34 ص
الملك سلمان عاهل السعودية
(أ ش أ)
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وصلت مساعدات إغاثية وإنسانية سعودية إلى محافظة المهرة اليمنية، لمساندة الحكومة فى تثبيت الأمن والنهوض بالمحافظة وتنميتها.
وذكرت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الإثنين، أن قافلة الخير السعودية ضمت عددا من المركبات المخصصة للأمن والإسعاف، وحافلات نقل ومولدات كهرباء، وشاحنة محملة بالمواد والأجهزة الطبية، بالإضافة لقافلة من المساعدات الإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
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