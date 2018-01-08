السبت.. افتتاح 56 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى "6 أكتوبر"





كتب – إسلام سعيد

يفتتح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، عدد 56 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمنطقة السادس من أكتوبر يوم السبت المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة، أطلقت عددا من الاستراتيجيات خلال الفترة الأخيرة أبرزها استراتيجية 2020 إلى جانب استراتيجية 2023 الخاصة بتنمية الصادرات الخارجية، كما تعكف على الانتهاء من تطوير 5 قطاعات تصديرية خلال 2018.

ويسعى وزير التجارة والصناعة إلى زيادة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء من خلال تقديم تسهيلات للحصول على أراضى مرفقة لإقامة هذه المشروعات، بالإضافة إلى منح تسهيلات عند التراخيص لها، وأطلقت الوزارة مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص وطرحت 500 وحدة صناعية ضمن هذه المبادرة.