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الإثنين، 08 يناير 2018 11:31 م
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الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صناديق شركتى مصر للتعمير وبيع المصنوعات

الإثنين، 08 يناير 2018 10:00 م
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صناديق شركتى مصر للتعمير وبيع المصنوعات رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية


كتب هانى الحوتى
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أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 قرارات بأرقام 1139، 1164، 1165 لسنة 2017، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصناديق التأمين الخاص التكميلى للعاملين بشركة مصر للتعمير، والهيئة العامة للأبنية التعليمية، وشركة بيع المصنوعات المصرية.
 
وجاء نص القرارات، والتى نشرت بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 6 الصادر اليوم الاثنين، كالتالى..
 
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الجريدة الرسمية

مصر للتعمير

بيع المصنوعات



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