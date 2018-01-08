الرئيس السيسى يفتتح رسميا اليوم طريق شبرا - بنها الجديد بطول 40 كم

الرئيس السيسى يفتتح رسميا اليوم طريق شبرا - بنها الجديد بطول 40 كمالإثنين، 08 يناير 2018 07:00 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب رضا حبيشى
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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الإثنين طريق شبرا - بنها الجديد المدرج بالمشروع القومى للطرق بطول 40 كم كأول طريق زراعى حر بدون تقاطعات مرورية فى مصر، ضمن الافتتاحات المجمعة التى سيفتتحها اليوم.
كما يفتتح الرئيس مشروع القوس الشمالى الشرقى من الدائرى الإقليمى الممتد بطول 33.5كم، وهو الجزء الأول من القطاع الذى تنفذه وزارة النقل من قطاع بطول 92كم بالدائرى الإقليمى بالمشروع القومى للطرق، كما يفتتح كبارى طريق القاهرة - السويس.
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