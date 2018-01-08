الديب يقدم حافظة مستندات فى استئناف مبارك ونجليه على تأييد الحجز على أموالهم

الديب يقدم حافظة مستندات فى استئناف مبارك ونجليه على تأييد الحجز على أموالهمالإثنين، 08 يناير 2018 04:21 م
فريد الديب المحامى
كتب عبدالله محمود- عامر مصطفى
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قدم فريد الديب المحامى مذكرة دفوعه أمام الدائرة 15 مدني استئناف المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الإثنين، خلال نظر الاستئناف المقدم من دفاع الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه، على قرار تأييد الحجز الإداري على ٦١ مليون جنيه من أموالهم.
حيث وصل المحامى فريد الديب، دفاع الرئيس الأسبق حسنى مبارك للمحكمة، وقدم حافظة مستندات للهيئة، ليضمها القاضى إلى أوراق الدعوى.
كان فريد الديب، محامي مبارك، اختصم فى دعواه كلًا من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، والنائب العام المستشار نبيل صادق، والمحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، المستشار إبراهيم صادق، وشركة مصر المقاصة، ومعاوني التنفيذ والحجز الإداري بالنيابة.
وأوضح الديب، في الدعوى أن المحامي العام لنيابات شرق القاهرة، أصدر قرارًا في ٨ يناير الماضي، بتوقيع الحجز الإداري على مال المدين (مبارك ونجليه) لدى الغير وهي شركة مصر للمقاصة، في مبلغ تقدر قيمته بنحو ٦١ مليونًا و٩٣٤ ألفًا و١٧٣ جنيهًا.
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