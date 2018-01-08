الداخلية توفد مأمورية لاستخراج بطاقتين رقم قومى لمواطن وزوجته بالمنزل

الداخلية توفد مأمورية لاستخراج بطاقتين رقم قومى لمواطن وزوجته بالمنزلالإثنين، 08 يناير 2018 03:09 م
مقر وزارة الداخلية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تلقى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلتماس المواطن "محمود . ب " مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية لمساعدته فى تجديد وإستخراج بطاقتى الرقم القومى الخاصتين بوالده المواطن "بدر . م" ووالدته المواطنة "صباح . م" نظراً لحالتهما الصحية وعدم قدرتهما على الحركة .
وبالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية تم إيفاد مأمورية خارجية إلى محل إقامة المواطنين وتم تصويرهما .
وأعربت أفراد الأسرة عن شكرها لأجهزة وزارة الداخلية على اللفته الإنسانية.
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