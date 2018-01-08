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الإثنين، 08 يناير 2018 09:28 م
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الداخلية توفد مأمورية لاستخراج بطاقتين رقم قومى لمواطن وزوجته بالمنزل

الإثنين، 08 يناير 2018 03:09 م
الداخلية توفد مأمورية لاستخراج بطاقتين رقم قومى لمواطن وزوجته بالمنزل مقر وزارة الداخلية-أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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تلقى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلتماس المواطن "محمود . ب " مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية لمساعدته فى تجديد وإستخراج بطاقتى الرقم القومى الخاصتين بوالده المواطن "بدر . م" ووالدته المواطنة "صباح . م" نظراً لحالتهما الصحية وعدم قدرتهما على الحركة .

وبالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية تم إيفاد مأمورية خارجية إلى محل إقامة المواطنين وتم تصويرهما .

وأعربت أفراد الأسرة عن شكرها لأجهزة وزارة الداخلية على  اللفته الإنسانية.

 

 

 


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