الداخلية توفد مأمورية لاستخراج بطاقتين رقم قومى لمواطن وزوجته بالمنزل





كتب محمود عبد الراضى

تلقى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية إلتماس المواطن "محمود . ب " مقيم بشبرا الخيمة بالقليوبية لمساعدته فى تجديد وإستخراج بطاقتى الرقم القومى الخاصتين بوالده المواطن "بدر . م" ووالدته المواطنة "صباح . م" نظراً لحالتهما الصحية وعدم قدرتهما على الحركة .

وبالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية تم إيفاد مأمورية خارجية إلى محل إقامة المواطنين وتم تصويرهما .

وأعربت أفراد الأسرة عن شكرها لأجهزة وزارة الداخلية على اللفته الإنسانية.