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"الداخلية" تضبط 11 ألف قضية وتنفذ 900 حكم "اقتصادى" فى 24 ساعة

الإثنين، 08 يناير 2018 07:00 ص
"الداخلية" تضبط 11 ألف قضية وتنفذ 900 حكم "اقتصادى" فى 24 ساعة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية


كتب محمود عبد الراضى
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تمكن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية  "مباحث الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية " من  ضبط 11 ألف قضية متنوعة وتنفيذ 900 حكم قضائى  خلال 24 ساعة.

 يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية .

 


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