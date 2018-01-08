الحكومة تقترض 3 مليارات جنيه من البنوك اليوم

الحكومة تقترض 3 مليارات جنيه من البنوك اليومالإثنين، 08 يناير 2018 07:00 ص
طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 7 سنوات.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
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