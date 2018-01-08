التحرى عن نشاط عاطلين سقطا متلبسين بترويج العملات المقلدة فى الضاهر

التحرى عن نشاط عاطلين سقطا متلبسين بترويج العملات المقلدة فى الضاهرالإثنين، 08 يناير 2018 03:00 ص
كتب أحمد إسماعيل
يكثف رجال مباحث الأموال العامة تحرياتهم عن النشاط الإجرامى لعاطلين تخصصا فى ترويج العملات المقلدة فى منطقة الضاهر.
يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة الضاهر الجزئية برئاسة المستشار محمد جمعة والمتضمن حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاضرار بالأمن القومى.
وفى التفاصيل تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الظاهر من إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء تردده على "كشك" بالمنطقة، لشراء بعض المتطلبات، وبحوزته مبلغ 200 جنيه مقلدة، وتبين أنه "محمد م م" 22 سنة، عاطل، وبحوزته ورقة مالية فئة 200 جنيه مقلدة.
وبمناقشته عن مصدرها، اعترف بتحصله عليها من "عمر.ا.ح" 20 سنة، عاطل، بقصد ترويجها، وتم بإرشاده ضبط الأخير، وعثر بحوزته على 4 ورقات مالية فئة 200 جنيه مقلدة.
وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بتحصله على مبلغ 1000 جنيه مقلدة مقابل مبلغ 200 جنيه من أحد الأشخاص المترددين على أحد الملاهى الليلية بشارع الهرم، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها بين المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.
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عدد الردود 0
بواسطة:
khaled soudi
لزم التنويه
معلش اسمه حي الظاهر وليس الضاهر . والظاهر منطقه تقع في وسط مدينه القاهره وبها مسجد الظاهر بيبرس وكان بها الكثير من معابد اليهود وبها ايضاً عدد كبير من الكنائس من مختلف الاطياف . وكان بها اكبر عدد من السينمات عرفته مصر , وكان يسكنها البشوات والبهاوات في الزمن الجميل , والعوض علي الله .