البورصة: تنفيذ صفقة على أسهم مستشفى الإسكندرية بقيمة 4.6 مليون جنيه





كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم شركة مستشفى الإسكندرية الدولى لعدد 35 ألف سهم بقيمة 4.6 مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، كما تم تنفيذ صفقة على أسهم شركة سواب ترافيل لعدد 2995 سهم بقيمة 1.4 مليون جينه، وتنفيذ صفقة على أسهم شركة نظم إدارة البناء لعدد 10 آلاف سهم بقيمة مليون جنيه.

ووفقا للتقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ إجمالى قيمة التداول بسوق خارج المقصورة "سوق الصفقات"، 9.4 مليون جنيه بكمية تداول 172 ألف ورقة مالية منفذة لعدد 23 شركة.