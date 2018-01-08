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البنتاجون يعرض على باكستان اتخاذ "إجراءات ملموسة" لإعادة المساعدات

الإثنين، 08 يناير 2018 10:51 م
البنتاجون يعرض على باكستان اتخاذ "إجراءات ملموسة" لإعادة المساعدات الجيش الباكستانى- أرشيفية


أ ف ب
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 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين، أن الولايات المتحدة عرضت على باكستان أن تتخذ "إجراءات ملموسة" لإعادة العمل بالمساعدة الأمنية التى علقت واشنطن العمل بها الأسبوع الماضي.

وقال الكولونيل روب مانينج المتحدث باسم البنتاجون "أن ما نريده بسيط جدا، يجب ألا يجد قادة طلبان وحقانى الذين يخططون لارتكاب اعتداءات، بعد اليوم ملجأ لهم فى باكستان، أو أن يتمكنوا من شن عمليات انطلاقا من الأراضى الباكستانية".

وأضاف الكولونيل الأمريكى أن "الولايات المتحدة شرحت لباكستان الإجراءات المحددة والملموسة التى يمكن أن تتخذها بهذا الصدد" مضيفا أن المساعدة الأمريكية "علقت ولم تلغ أو تنقل" إلى مشاريع أخرى.

من ناحية أخرى،  أمرت محكمة باكستانية بالإفراج عن رجل دين متطرف يتزعم صهره حركة طالبان باكستان، بعد أيام على اعلان واشنطن تجميد المساعدات العسكرية إلى باكستان المتهمة بالتساهل فى مكافحة الإرهاب.


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