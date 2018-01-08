البرلمان السودانى يستجوب الحكومة حول ارتفاع أسعار السلع الإستراتيجية

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دفعت النائبة بالبرلمان السودانى سهام حسن حسب الله، اليوم الاثنين، بمسألة مستعجلة لوزارة المالية حول ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية الضرورية المتعلقة بمعيشة الناس، وقرر المجلس الوطنى قبول المسألة فى إطار المسئولية البرلمانية تجاه قضايا المواطنين.



وقالت النائبة إنها قامت بجولة بأسواق ولاية الخرطوم، عقب إجازة ميزانية عام 2018 من قبل البرلمان، بهدف التعرف على أسعار السلع الاستراتيجية، مؤكدة أن الأسعار كانت غير واقعية وغير مبررة.



وعرضت النائبة جدول عدد من الأصناف قارنت فيه الأسعار قبل وبعد الميزانية، موضحة الزيادة الكبيرة فى السلع الأساسية التى تمس حياة المواطن، مؤكدة أن المساءلة تأتى تنفيذاً للدور الرقابى للبرلمان وحرصاً منه على تسهيل معيشة الناس وفق البرنامج الذى قدمته حكومة الوفاق الوطني.



بدوره، طالب وزير الدولة بوزارة المالية السودانية مجدى حسن، خلال الجلسة، بإعطائه مهلة للرد على المسألة المستعجلة، وتم قبول الطلب.



من جانبه ، أوضح رئيس المجلس إبراهيم أحمد عمر أن اللائحة تتيح للوزير المعنى الرد مباشرة أو بعد مدة لا تتجاوز 48 ساعة.