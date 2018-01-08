البحرين ترفع أسعار البنزين لتحسين مالية الدولة

البحرين ترفع أسعار البنزين لتحسين مالية الدولةالإثنين، 08 يناير 2018 06:11 م
العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى
(رويترز)
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قالت وكالة أنباء البحرين، نقلا عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، إن البحرين رفعت أسعار البنزين اليوم الاثنين لجعلها أكثر اقترابا من المستويات الدولية.
وارتفع سعر البنزين أوكتين91 إلى 140 فلسا للتر (37 سنتا أمريكيا) من 125 فلسا، فى حين زاد سعر البنزين أوكتين92 إلى 200 فلس للتر من 160 فلسا، ورغم هذه الزيادة فإن أسعار البنزين فى البحرين تبقى بين الأدنى فى العالم.
وتتعرض ميزانية الدولة الخليجية الصغيرة لضغوط شديدة من تكلفة الدعم الذى يبقى أسعار الوقود منخفضة. ولم تذكر الوكالة حجم الأموال التى ستدخرها الحكومة من رفع أسعار البنزين.
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