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البابا تواضروس يكشف سر رفضه استقبال نائب "ترامب" بعد قرار القدس

الإثنين، 08 يناير 2018 01:40 ص
البابا تواضروس يكشف سر رفضه استقبال نائب "ترامب" بعد قرار القدس البابا تواضروس


كتب إبراهيم حسان
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قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة كانت تستعد لاستقبال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى قبل قرار دونالد ترامب بأن القدس عاصمة لإسرائيل، وتم رفض استقباله بعد ذلك، لأن القرار الأمريكى يمس مشاعر ملايين الأشخاص فى المنطقة، وعقب: "بأى وجهة نقابله؟!".

 

وكشف البابا تواضروس، خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة CBC، عن حالته الصحية بعد إجراءه عملية جراحية فى الظهر فى ألمانيا، وقال إنه كان يعانى من آلام مبرحة فى الظهر منذ فترة كبيرة ورغم خضوعه لكورسات علاجية فلا فائدة منها، لكن بعد خضوعه للعملية الجراحية فى ألمانيا زال الألم تماما.

 

وأعرب البابا تواضروس، عن سعادته بتألق محمد صلاح، لاعب المنتخب المصرى وليفربول الإنجليزى، وقال عنه: "سعيد بصعود المنتخب لكأس العالم، ومحمد صلاح، وبالفن الذى يصنعه"، أما عن سماعه للموسيقى فقال: "الموسيقار عمر خيرت، مبدع فى الموسيقى"، وتابع: "لو كل البشر اتعلموا الموسيقى لاختفت الخطيئة من العالم، واللى بيرفضوا الفن مشاعرهم مش حساسة أبدا".

 

وأحرج البابا الفنانة إسعاد يونس حينما قالت له: "تحب من الكوميدينات حد"، فرد عليها قائلًا: "إسعاد يونس"، الأمر الذى جعلها تشعر بالخجل، وتابع البابا: "بحب فؤاد المهندس، ونجيب الريحانى وهانى رمزى ومحمد عوض".


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البابا تواضروس

مايك بنس

نائب ترامب

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