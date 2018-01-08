video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 08 يناير 2018 12:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة والقدس

الإثنين، 08 يناير 2018 10:24 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة والقدس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية


رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى حملة اعتقالات واسعة فى صفوف المواطنين الفلسطينيين اعتقلت خلالها 16 مواطنا فى الضفة الغربية والقدس فجر اليوم الاثنين.

ففى القدس.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم، المحامى عماد الفقيه (شقيق الشهيد عمر الفقيه) من منزله ببلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، واقتادته إلى مركز تحقيق تابع لها فى المنطقة، كما اعتقلت الطفل المقدسى القاصر مهدى مفيد خصور (12 عاما) من منزله فى حى بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

أما فى الضفة الغربية، اعتقل الاحتلال 14 مواطنا.. ففى بيت لحم اعتقل الاحتلال كلا من رمضان الجنازرة ولؤى حمدان الصليبى وعدى هريمى وعطيه دواود العساكرة وعبد خالد العساكرة.. وطارق أبو سرور والطفل سامى عليان من مخيم عايدة.. ومصطفى جمال البدن من تقوع جنوب بيت لحم.. والمحامى عامر أبو شعيرة من مخيم العزة.

ومن الخليل.. اعتقلت قوات الاحتلال زيد موسى العرامين من بلدة سعير شرق الخليل.. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوة من جيش الاحتلال داهمت بلدات يطا، وبنى نعيم، وبيت عوا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل، والبلدات المجاورة، حيث نصبت حاجزا بمنطقة زيف شمال شرق يطا، وآخر على فرش الهوى شمال غرب مدينة الخليل، وعملت على إيقاف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق فى بطاقات المواطنين، ما تسبب فى إعاقة مرورهم.

ومن قلقيلية.. اعتقلت نصر حامد عدوان، ومن جنين.. اعتقلت أحمد عدنان خلف 18 عاما وسعد محمد عبدالله نور 19 عاما من قرية عرانة شرق جنين.

أما نابلس.. اعتقلت قوات الاحتلال الفتى ماضى حامد اشتيه 17 عاما من قرية سالم شرق نابلس.. وأغلقت مدخل بلدة اوصرين جنوب نابلس، بالسواتر الترابية.. كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة قرب معسكر حوارة، على الطريق المؤدية إلى قرية عورتا جنوب نابلس.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شاب فلسطينى بعيار نارى خلال مواجهات مع الاحتلال شرق غزة

مظاهرة فى نيويورك تطالب الاحتلال بالإفراج عن الفلسطينية عهد التميمى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال

الضفه الغربيه

القدس

اخبار العرب



لا تفوتك
تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

تعرف على سبب عزوف البابا تواضروس عن لعب الكرة وفنانو الكوميديا المفضلين له (فيديو)

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

دور "المال الحرام" فى قرارات الأمم المتحدة.. رعاة الإرهاب يضخون المليارات فى جيوب مسئولى المنظمة الدولية.. داليا زيادة: يجب التحقيق فى فساد المؤسسة.. وعقيل: المسئولون الأمميون يغلب عليهم الهوى السياسى والعقائدى

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

صور.. مش كل إللى اشتغل فى صناعة الجريد بقى صنايعى.. محمد السرايرى: "بعمل كل حاجة من أوراق وأغصان النخيل.. نقوم بتصدير منتاجاتنا لإيطاليا.. عندنا حرفة الصينيون ميعرفوش يشتغلوها.. ونتمنى إنشاء متحف للحرف اليدوية"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة