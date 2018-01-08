الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 16 فلسطينيا من الضفة والقدس





رام الله (أ ش أ)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلى حملة اعتقالات واسعة فى صفوف المواطنين الفلسطينيين اعتقلت خلالها 16 مواطنا فى الضفة الغربية والقدس فجر اليوم الاثنين.

ففى القدس.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم، المحامى عماد الفقيه (شقيق الشهيد عمر الفقيه) من منزله ببلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة، واقتادته إلى مركز تحقيق تابع لها فى المنطقة، كما اعتقلت الطفل المقدسى القاصر مهدى مفيد خصور (12 عاما) من منزله فى حى بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

أما فى الضفة الغربية، اعتقل الاحتلال 14 مواطنا.. ففى بيت لحم اعتقل الاحتلال كلا من رمضان الجنازرة ولؤى حمدان الصليبى وعدى هريمى وعطيه دواود العساكرة وعبد خالد العساكرة.. وطارق أبو سرور والطفل سامى عليان من مخيم عايدة.. ومصطفى جمال البدن من تقوع جنوب بيت لحم.. والمحامى عامر أبو شعيرة من مخيم العزة.

ومن الخليل.. اعتقلت قوات الاحتلال زيد موسى العرامين من بلدة سعير شرق الخليل.. وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوة من جيش الاحتلال داهمت بلدات يطا، وبنى نعيم، وبيت عوا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل، والبلدات المجاورة، حيث نصبت حاجزا بمنطقة زيف شمال شرق يطا، وآخر على فرش الهوى شمال غرب مدينة الخليل، وعملت على إيقاف المركبات، وتفتيشها، والتدقيق فى بطاقات المواطنين، ما تسبب فى إعاقة مرورهم.

ومن قلقيلية.. اعتقلت نصر حامد عدوان، ومن جنين.. اعتقلت أحمد عدنان خلف 18 عاما وسعد محمد عبدالله نور 19 عاما من قرية عرانة شرق جنين.

أما نابلس.. اعتقلت قوات الاحتلال الفتى ماضى حامد اشتيه 17 عاما من قرية سالم شرق نابلس.. وأغلقت مدخل بلدة اوصرين جنوب نابلس، بالسواتر الترابية.. كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة قرب معسكر حوارة، على الطريق المؤدية إلى قرية عورتا جنوب نابلس.