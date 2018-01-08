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الاتحاد الاوروبى يطالب بـ"انفتاح صينى أكبر" على الاستثمارات الأجنبية

الإثنين، 08 يناير 2018 07:43 م
الاتحاد الاوروبى يطالب بـ"انفتاح صينى أكبر" على الاستثمارات الأجنبية الاتحاد الاوروبى


باريس (أ ف ب)
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أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبى لشئون التجارة سيسيليا مالمستروم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبى يطالب الصين بـ"انفتاح أكبر" على الاستثمارات الاجنبية وبـ"تعزيز للتجارة الحرة" مع شركائها.

وقالت المفوضة الاوروبية لمحطة "بى إف إم بزنس" الإذاعية الفرنسية "نحن نجرى محادثات مع الصين لاستكشاف الآليات التى تمكننا من العمل معهم حتى يبدوا انفتاحا اكبر"، فى وقت يجرى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون زيارته الرسمية الأولى إلى الصين.

واعتبرت المفوضة الأوروبية أنه يجب "الحذر" إزاء الاستثمارات الصينية فى أوروبا.

وحذرت مالمستروم "اعتقد أن وجود استثمارات صينية فى أوروبا يعتبر أمر جيد، لكن يجب ألا نكون سذّجا، يجب أن نعلم أيضا أن خلف الاستثمارات هناك أحيانا دعما حكوميا صينيا"، داعية بكين إلى التحرك من أجل المزيد من تعامل بالمثل مع شركائها الأوروبيين.

وقالت مالمستروم "يصعب اليوم على الشركات الأوروبية الاستثمار فى الصين"، مشيرة إلى معوقات تعترض عمل الشركات ولا سيما "النقص فى الشفافية" و"دخول الانترنت".

وشددت مالمستروم على أن "الصين تريد أن تتحول إلى اقتصاد السوق، هى لم تصبح كذلك، ولكن إذا كانت تريد هذا الأمر فعليها الالتزام بشروطه".

وتشكل تصريحات مالمستروم صدى لتصريحات الرئيس الفرنسى الذى دعا الاثنين، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى الصين إلى تحالف أكثر توازنا بين الصين وحلفائها الأوروبيين. 


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