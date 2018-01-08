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الاتحاد الأوروبى يوسع عقوباته ضد كوريا الشمالية

الإثنين، 08 يناير 2018 09:37 م
الاتحاد الأوروبى يوسع عقوباته ضد كوريا الشمالية زعيم كوريا الشمالية


أ ش أ
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وسع مجلس الاتحاد الأوروبى العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ، فى إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 397 لعام 2017 ، مدرجا بذلك 16 فردا ووزارة الدفاع الكورية الشمالية فى قائمة العقوبات.


وقال المكتب الإعلامى للاتحاد ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه مع مراعاة العقوبات الجديدة ، فقد أصبح مدرجا فى قوائم عقوبات الأمم المتحدة 79 فردا و 54 منظمة ، وأن المدرجين فى القائمة ستجمد أصولهم المصرفية فى الاتحاد الأوروبى وسيقيد دخولهم إلى الدول الأوروبية.
وكان الاتحاد الأوروبى قد قرر فى 16 أكتوبر الماضى فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية ، الأمر الذى وصفته بيونج يانج بغير القانوني.

 

 


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