الاتحاد الأوروبى يوسع عقوباته ضد كوريا الشمالية





أ ش أ

وسع مجلس الاتحاد الأوروبى العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية ، فى إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن 397 لعام 2017 ، مدرجا بذلك 16 فردا ووزارة الدفاع الكورية الشمالية فى قائمة العقوبات.



وقال المكتب الإعلامى للاتحاد ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه مع مراعاة العقوبات الجديدة ، فقد أصبح مدرجا فى قوائم عقوبات الأمم المتحدة 79 فردا و 54 منظمة ، وأن المدرجين فى القائمة ستجمد أصولهم المصرفية فى الاتحاد الأوروبى وسيقيد دخولهم إلى الدول الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبى قد قرر فى 16 أكتوبر الماضى فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية ، الأمر الذى وصفته بيونج يانج بغير القانوني.