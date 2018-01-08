الأميرة تشارلوت ابنة الأمير البريطانى وليام تلتحق بروضة للأطفال

الأميرة تشارلوت ابنة الأمير البريطانى وليام تلتحق بروضة للأطفالالإثنين، 08 يناير 2018 08:17 م
أسرة الأمير وليام- أرشيفية
(رويترز)
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قال قصر كينزنجتون، إن الأميرة تشارلوت ابنة الأمير البريطانى وليام وزوجته كيت التحقت بروضة للأطفال قرب قصر كينزنجتون الذي يقيم به الزوجان في لندن اليوم الاثنين.
وأظهرت صور التقطتها والدتها الحامل الطفلة التي يبلغ عمرها عامين خارج منزلها قبل أن تنطلق لتنضم إلى روضة أطفال (ويلكوكس) في كينزنجتون.
ويصف المفتشون الحكوميون الروضة على موقعها الإلكتروني بأنها "ممتازة" بينما تصف نفسها بأنها تقليدية وتقول إنها تسعى "جاهدة للحفاظ على مبادئها التي تقوم على المعايير رفيعة المستوى والتفوق والأخلاق الحميدة". وتبلغ قيمة المصروفات 3050 جنيها استرلينيا (4072 دولارا) للفصل الدراسي الواحد بالنسبة للفترة النهارية و1800 جنيه للفترة المسائية.
والأميرة تشارلوت هي الرابعة في ترتيب ولاية العرش البريطاني بعد والدها وشقيقها الأكبر جورج وجدها الأمير تشارلز. وينتظر أن يستقبل والداها طفلهما الثالث في أبريل نيسان.
وفي اختلاف عن بقية الأعضاء البارزين في العائلة الملكية ارتاد الأمير وليام روضة الأطفال في صغره وانتقل الأمير جورج من روضة الأطفال إلى المدرسة الابتدائية في سبتمبر أيلول عندما التحق بمدرسة توماس باترسي الخاصة في جنوب غرب لندن.
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