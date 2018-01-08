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الأردن: إتمام عملية نقل المساعدات لعشرات آلاف السوريين العالقين على الحدود

الإثنين، 08 يناير 2018 07:01 م
الأردن: إتمام عملية نقل المساعدات لعشرات آلاف السوريين العالقين على الحدود مساعدات


عمان (أ ف ب)
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أعلن الأردن الاثنين، اتمام عملية نقل المساعدات الإنسانية لعشرات الالاف من السوريين العالقين فى منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية أن "القوات المسلحة الأردنية أشرفت الاثنين، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية على إدخال مساعدات إنسانية عبر الحدود، إلى تجمع الركبان فى الأراضى السورية".

وأكدت "إيصال المساعدات باعتماد آلية الرافعة التى تحمل المساعدات عبر الحدود، وتسليمها إلى وجهاء العشائر فى منطقة الركبان".

ولم يحدد البيان نوعية المساعدات أو كميتها، وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت أمس الأحد موافقة المملكة على طلب الأمم المتحدة إدخال مساعدات إنسانية لهؤلاء السوريين.

وقال محمد الكايد المتحدث باسم الوزارة إن "الأردن وافق على إدخال مساعدات إنسانية عبر حدوده إلى تجمع الركبان الواقع على الأراضى السورية لمرة واحدة، بعد أن قدمت الأمم المتحدة خطة تتعهد وفقها بإيصال المساعدات" بعد مباحثات بين الخارجية الأردنية والأمم المتحدة استمرت عدة أشهر.

وبحسب تقرير للأمم المتحدة صدر منتصف العام الماضى فإن أعداد السوريين العالقين فى منطقة الركبان تتراوح بين 45 إلى 50 ألف شخص. 


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