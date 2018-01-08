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اضبط مخالفة.. شارع دنشواى بشبين الكوم مقلب قمامة والأهالى تطالب بالحل

الإثنين، 08 يناير 2018 10:29 ص
اضبط مخالفة.. شارع دنشواى بشبين الكوم مقلب قمامة والأهالى تطالب بالحل القمامة بشارع دنشواى بالحى الغربى بشبين الكوم بالمنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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سيطرت حالة من الغضب العارم بين أهالى منطقة شارع دنشواى بالحى الغربى بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، نتيجة لانتشار كميات كبيرة من القمامة والتى حولت أحد المناطق إلى مقلب للقمامة . 

وأكد عمرو محمد، أحد أهالى المنطقة، أنهم ناشدوا كثيراً بأن يتم رفع هذه الكميات من القمامة، قبل أن تتحول إلى نقطة للتجميع، وتصبح مقلب عمومى وسط الكتلة السكنية، ولكن لم يتحرك أحد وبقى الأمر دون أى رد، ما أدى إلى تراكم الكميات بشكل كبير . 

وأوضح على عيد أحد الأهالى بالمنطقة، أن هذه التجمعات تتواجد خلف مدرسة الشهيد الجندى للتعليم الأساسى والتى يتوافد إليها العشرات من الطلاب يوميا، ما يؤدى إلى انتشار الأمراض بين الطلاب نتيجة لأنتشار الحشرات والروائح الكريهه من هذه التراكمات . 

من جانبة قال خالد النمر رئيس حى العزب الغربية بشبين الكوم للـ "اليوم السابع" أن التجميع يتم بهذه القطعة الفضاء فى إطار الجمع من المنبع، ويتم رفعها ثلاث مرات فى اليوم الواحد، طبقا لورديات العمل، لافتا إلى أن هذه الأرض يتم استغلالها حتى لا يكون هناك أى تجمعات أمام المنازل أو بالطرق المختلفة . 

وأشار النمر إلى أنه يتم الجمع لهذه التراكمات صباحا وبعد الثانية ظهرا، ومع الوردية المسائية من خلال المعدات الخاصة بالحى من لودر وسيارات لنقل هذه التجمعات، لافتا إلى التشديد على عدم ترك تلك الكميات بشكل مستمر حتى لا تسبب انتشار الحشرات للحفاظ على المواطنين . 

تراكم القمامة (1)
تراكم القمامة 

 

تراكم القمامة (2)
تراكم القمامة 

 


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