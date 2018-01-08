اصطدام قطار بميكروباص بخط 23 يوليو ـ شبين القناطر وإصابة شخصين

كتب رضا حبيشى

أعلنت هيئة السكة الحديد، تصادم قطار بسيارة بميكروباص بدون لوحات معدنية بعد اقتحامها شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور بين محطة 23 يوليو ومحطة القلج على خط شبين القناطر، مما أدى إلى إصابة شخصين.

وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أنه نتيجة عدم التزام سائق السيارة الميكروباص بالتعليمات وعبور السكة من الأماكن غير المخصصة للعبور وأثناء استشعار سائق السيارة قدوم القطار رقم 415 ركاب 23 يوليو شبين القناطر ترك السيارة على السكة وفر هاربا أثناء مرور القطار رقم 415 ركاب 23 يوليو شبين القناطر اصطدم بالسيارة مما تسبب فى إصابة شخصين ووفاة شخص.

وتناشد هيئة السكة الحديد قائدى المركبات بعدم اجتياز خطوط السكة الحديد إلا من الأماكن المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وسلامتهم وسلامة مسير القطارات.