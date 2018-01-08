استهداف مقر هيئة العشائر العربية بقنبلة صوت ومقتل اثنين فى كركوك

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أفاد مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية، اليوم الاثنين، بأن مجهولين استهدفوا مقر هيئة العشائر العربية وسط محافظة كركوك بالعراق.



وقال المصدر فى تصريحات لقناة ( السومرية نيوز) العراقية - إن مجهولين القوا قنبلة صوتية على مقر هيئة العشائر العربية فى حى طريق بغداد وسط المحافظة دون وقوع أية خسائر، مضيفا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، وفتحت تحقيقا بالحادث.



من جانب آخر صرح المصدر بأن مدنيا وموظفا حكومياً قتلا بهجوم مسلح وسط المحافظة، موضحا أن مسلحين اطلقوا النار على سيارة بداخلها مدنى وموظف حكومى بحى عدن وسط كركوك، مما أسفر عن مقتلهم.