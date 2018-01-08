ارتفاع ضحايا إعصار مدغشقر إلى 29 قتيلا





(رويترز)

قالت السلطات اليوم الاثنين، إن إعصارا ضرب شرق مدغشقر في مطلع الأسبوع تسبب في مقتل 29 شخصا على الأقل وإصابة ثلاثة آخرين واعتبر اثنان في عداد المفقودين.

ومر الإعصار المداري آفا عبر مدغشقر يومي الجمعة والسبت، وضرب أغلب الشواطئ الشرقية للجزيرة برياح تراوحت سرعتها ما بين 140 و190 كيلومترا في الساعة.

وقالت ميليسا فينونس مسؤولة الاتصال في المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث "تقرير المنطقة عن إعصار آفا (يظهر) أن 29 شخصا قتلوا".

وأعلنت منطقة هوت ماتسيترا الإدارية، الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر جنوبي تناناريف، أن من بين القتلى ثمانية من عائلة واحدة تعرض منزلهم لانهيار أرضي.

وقال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في بيان إن أكثر من 13 ألف شخص نزحوا بسبب الإعصار في حين حصل أكثر من 16 ألف تلميذ على عطلة مدرسية حتى يوم الخميس بسبب مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية.

وفي مارس 2017 ضرب الإعصار إيناوو مدغشقر وقتل 78 شخصا على الأقل على الساحل الشمالي الشرقي الذي يشتهر بإنتاج الفانيلا.