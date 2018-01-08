ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليومالإثنين، 08 يناير 2018 10:08 ص
أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعد أجازة عيد الميلاد أمس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.10%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.03%.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.
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