ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم





كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعد أجازة عيد الميلاد أمس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03%، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.10%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.03%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.06%، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.