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ارتفاع الذهب جنيهين وعيار 21 بـ646 جنيها فى مستهل تعاملات الأسبوع

الإثنين، 08 يناير 2018 09:00 ص
ارتفاع الذهب جنيهين وعيار 21 بـ646 جنيها فى مستهل تعاملات الأسبوع الذهب - صورة ارشيفية


كتب - إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين بقيمة جنيهين فى التعاملات الصباحية، ليسجل عيار 21 مبلغ 646 جنيها حتى الآن، فى أعلى مستوى للذهب خلال 3 أشهر بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية.

 

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 553 جنيها.

عيار 24: 738 جنيها.

عيار 21: 646 جنيها.

الجنيه الذهب: 5168 جنيها.

الأوقية: 1219 دولارا.

أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.

سعر الذهب فى مصر، يرتبط فى المقام الأول بأسعار الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى تأثره بالسعر العالمى للأوقية، وأخيرا العرض والطلب، ومؤخرا زاد الطلب على المعدن الأصفر لكن مع ارتفاع الأسعار بهذه الدرجة فإن السوق سيعود إلى حالة الركود التى كان عليها فى الربع الثانى من 2017.


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