اختيار زعيم جديد لحزب المؤتمر اليمنى خلفا للراحل على عبدالله صالح

اختيار زعيم جديد لحزب المؤتمر اليمنى خلفا للراحل على عبدالله صالحالإثنين، 08 يناير 2018 04:56 ص
الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح
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اختار حزب المؤتمر الشعبى العام الذى كان يتزعمه الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح رئيسا جديدا له بعد اغتيال صالح الشهر الماضى على يد حركة الحوثي.
وقال الحزب إن صادق أمين أبو راس وزير الزراعة السابق حل محل صالح، وفق سكاى نيوز.
وقال الشيخ حسين حازب عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبى العام فى بيان تلاه فى مؤتمر صحفى "استنادا إلى النظام الداخلى للمؤتمر الشعبى العام ولوائحه التنظيمية فقد تكلف الشيخ صادق بن أمين أبو راس برئاسة وقيادة المؤتمر الشعبى العام خلال الفترة القادمة وباركت اللجنة العامة قيامه بذلك حتى انعقاد المؤتمر العام".
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