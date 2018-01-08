"إيجى 30" يرتفع بـ1.16% بنهاية التعاملات.. و1.3 ملياراً قيمة التداول





كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بداية جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 835.236 مليار جنيه.

وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 139.4 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 100.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 3.7 مليون جنيه، 36.6 مليون جنيه، 218.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 14953 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% عند مستوى 2584 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 14563 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 832 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 537 نقطة.

وارتفعت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 67 شركة، ولم تتغير 35 شركة.