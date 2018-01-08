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لأول مرة

إيتيدا: تطبيق التوقيع الاليكترونى بوزارة الاستثمار وقناة السويس نهاية يناير

الإثنين، 08 يناير 2018 02:55 م
إيتيدا: تطبيق التوقيع الاليكترونى بوزارة الاستثمار وقناة السويس نهاية يناير اسماء حسنى الرئيس التنفيذى لإيتيدا


كتبت: هبة السيد
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كشفت أسماء حسنى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنه سيتم البدء فى تطبيق خدمات التوقيع الاليكترونى فى قناة السويس ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار لأول مرة نهاية الشهر الجارى، وذلك فى الخطابات الحكومية، بالتعاون مع وزارة المالية وهى الجهة المنوط بها تنفيذ التوقيع الاليكترونى الحكومى لأنها هى التى تصدر شهادات التوقيع الاليكترونى للجهات الحكومية.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قانون الاستثمار يدعم قانون الاستثمار الجديد للتعامل الاليكترونى بين الوزارات ومن بينها التوقيع الاليكترونى، أما الجهات الخاصة فإن هناك شركات خاصة تصدر تلك الشهادات للبنوك وغيرها ونعمل مع كل الشركاء فى هذا الاتجاه.

وأشارت إلى أن الهيئة إصدرت نسخة مبدئية على موبايل أندرويد للتوقيع الاليكترونى نهاية العام الماضى، وأيضا هناك مفاوضات مع بعض المشغلين بشان هذا الأمر.


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ايتيدا

التوقيع الاليكترونى

اندرويد

وزارة الاستثمار

قناة السويس

اخبار الاقتصاد



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