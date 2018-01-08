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إطلاق سراح سفاح "داعش" بالموصل مقابل رشوة

الإثنين، 08 يناير 2018 09:48 ص
إطلاق سراح سفاح "داعش" بالموصل مقابل رشوة تنظيم داعش الإرهابى


وكالات الأنباء
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أطلقت الشرطة العراقية سراح مفتى "داعش" المعروف بصاحب اللحية البيضاء مقابل رشوة، بعد أن ألقت القبض عليه مؤخرا مختبئا فى ضواحى الموصل، حسب ما ذكرته وسائل إعلام عربية.

وأكد المتحدث باسم حشد نينوى زهير الجبورى الأحد، إطلاق سراح مفتى داعش، مشيرا إلى أن هناك الكثير من حالات إطلاق سراح الإرهابيين بسبب الفساد، رغم أن معدلها تراجع عما كان عليه من قبل.

وقال الجبورى إننى "كنت متواجدا فى منطقة بمدينة الموصل، وقامت قوة من استخبارات الشرطة بإلقاء القبض على شخص، وبعد السؤال عنه قالوا إنه كان مفتيا فى الجانب الأيمن من الموصل تابعا لداعش، وقد سألنا عدة جهات وأكدت أنه فعلا كان مفتيا فى التنظيم الإرهابي"، مضيفا أنه تم إطلاق سراحه لاحقا مقابل مبلغ مالى قدره 7 آلاف دولار.

يشار إلى أن صاحب اللحية البيضاء المعروف باسم أبو عمر، واحد من الإرهابيين المعروفين فى مدينة الموصل أثناء سيطرة التنظيم، الذين أثاروا الذعر بين سكان المدينة، وكان مشهورا برجم الناس بالحجارة حتى الموت.


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