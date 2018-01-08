إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

انقلاب سيارة - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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أصيب 8 أشخاص، بعد انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الشرقى عند مدخل قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال محافظه المنيا.
تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطارا من العميد منتصر عويضة مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث سير بطريق الشيخ فضل بمركز بني مزار.
بالفحص وانتقال أجهزة الأمن تبين انقلاب سيارة أجرة بسبب اختلال عجله القيادة بيد السائق مما أسفر عنه إصابة 8 أشخاص من مستقليها، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى التكامل بالشيخ فضل، وتحرر محضر بالحادث وتولت النيابة العامة التحقيق
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