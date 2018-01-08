إدارة المرور تناشد السائقين بالالتزام بالتحويلات المرورية بشارع السودان





كتب عبد الرحمن سيد

تناشد الإدارة العامة لمرور الجيزة، سائقى السيارات بالالتزام بالتحويلات المرورية التى أعدتها لمنع ظهور أى كثافات مرورية بشارع السودان بسبب إنشاء محطتى مترو الكيت كات والسودان، حيث يسلك القادم من شارع السودان اتجاه ميدان الكيت كات بالدخول يمينا من شارع الملكة زبيدة ومنه الى اليسار حيث شارع العلمين البديل الموازى لشارع السودان اتجاه شارع عمر طوسون للدخول لمعهد القلب أو استكماله حتى الخروج لميدان الكيت كات مع نشر رجال المرور بمنطقة الأعمال لملاحظة حركة السيارات.

كما تهيب إدارة المرور القادم من شارع الكورنيش ومناطق إمبابة ومتجه لمحكمة شمال الجيزة ومعهد القلب ومستشفى إمبابة العام الدخول يمينا من شارع المحطة ثم شارع السواحل وصولا الى محكمة شمال الجيزة واستكمال إلى شارع رشيد ثم يسارا لشارع العلمين ومنه اتجاه مناطق التحويلة المرورية وميدان الكيت كات وعلى القادم من الكورنيش من مناطق العجوزة اتجاه معهد القلب ومستشفى إمبابة العام يسلك شارع محمد رشدى مباشرة لمعهد القلب ومنه لشارع عمر طوسون ومناطق التحويلة.