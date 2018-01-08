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الإثنين، 08 يناير 2018 08:27 م
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أهم 10 بوستات اليوم.. النجوم يشجعون أبطال القمة 115

الإثنين، 08 يناير 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات اليوم.. النجوم يشجعون أبطال القمة 115 الأهلى والزمالك -أرشيفية


كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الاثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات.

 

1.       السفير السعودى بالقاهرة: ما حققه محمد صلاح يفخر به كل رياضى فى العالم العربى

قطان
قطان

 

2.       بركات ينشر صورة مع فتحى والسعيد ويعلق: بالتوفيق فى القمة يا رجالة

بركات وفتحى والسعيد
بركات وفتحى والسعيد

 

3.       الأهلى: هل تعلم أن فريقنا لم يخسر من الزمالك في الدوري منذ 3885 يوما

الاهلى
الاهلى

 

4.       محمد صلاح ينشر صورة بصحبة زميله فى ليفربول دانى إنجز

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5.       مصطفى خاطر ينشر كواليس فيلم "حرب كرموز"

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

 

6.       حازم إمام قبل قمة الاهلى والزمالك: بالتوفيق لكابتن إيهاب جلال لنهاية الموسم

حازم امام
حازم امام

 

7.       فيديو.. ماكرون يزور مسجد "شيان الكبير" أقدم مساجد الصين خلال زيارته الحالية

 

8.       ليفربول: فوز محمد صلاح بأفضل لاعب عن شهر ديسمبر من رابطة المحترفين

 

9.       نجل ترامب يطمئن متابعيه بعد حريق أحد أبراج شركاته

ايريك ترامب
ايريك ترامب

 

10.   نادين نجيم  تغنى وترقص على "العب يلا" بفيديو يتجاوز مليون مشاهدة

 

انا اكتر شخص بحب يعيش وينبسط بأي مكان وتحت ايا ظرف لما غيري بكون همه يبخ سم وينغص فرحتي انا بكون عم بخ ضحك وفرح مع أصحابي ... انبسطوا عيشوا ضحكوا رقصوا طالما محترمين حالكم ومحترمين غيركم... لأنه كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر !!! الحياة بتجي مرة وحدة وأقصر من انه نعيشها لنرضي غيرنا #نادين_نسيب_نجيم #nadinenassibnjeim #nnn العب يلا !!! أرقص يلا 😂😂😂😂🤪🤪❤️💕 مع حبي الكبير 😘😘😘 happy birthday sharboulaaaa @sharbelboumansour

A post shared by 💎⭐️👑 نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on

 

 

 


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