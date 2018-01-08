أهم 10 بوستات اليوم.. النجوم يشجعون أبطال القمة 115





كتبت مريم بدر الدين

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الاثنين، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات.

1. السفير السعودى بالقاهرة: ما حققه محمد صلاح يفخر به كل رياضى فى العالم العربى



قطان

2. بركات ينشر صورة مع فتحى والسعيد ويعلق: بالتوفيق فى القمة يا رجالة



بركات وفتحى والسعيد

3. الأهلى: هل تعلم أن فريقنا لم يخسر من الزمالك في الدوري منذ 3885 يوما



الاهلى

4. محمد صلاح ينشر صورة بصحبة زميله فى ليفربول دانى إنجز





5. مصطفى خاطر ينشر كواليس فيلم "حرب كرموز"



مصطفى خاطر

6. حازم إمام قبل قمة الاهلى والزمالك: بالتوفيق لكابتن إيهاب جلال لنهاية الموسم



حازم امام

7. فيديو.. ماكرون يزور مسجد "شيان الكبير" أقدم مساجد الصين خلال زيارته الحالية

Accueil à la Grande mosquée de Xi'an. pic.twitter.com/Oib4G5x0Wy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 8, 2018

8. ليفربول: فوز محمد صلاح بأفضل لاعب عن شهر ديسمبر من رابطة المحترفين

محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب شهر ديسمبـر المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين 🏆



تهانينا يا @22mosalah! 👏



pic.twitter.com/mKJ9iYGAXa — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) January 8, 2018

9. نجل ترامب يطمئن متابعيه بعد حريق أحد أبراج شركاته



ايريك ترامب

10. نادين نجيم تغنى وترقص على "العب يلا" بفيديو يتجاوز مليون مشاهدة